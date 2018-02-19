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Россия и Швейцария активизируют диалог по совместному сотрудничеству

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press
В Швейцарии парламентарии обсудили создание комиссии высокого уровня

Новый формат взаимодействия бизнес-сообществ станет стимулом для развития внешнеэкономических отношений России и Швейцарии. Об этом заявил сегодня, 19 февраля, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. В альпийской Республике проходит первый за последние 19 лет визит российских парламентариев. Предыдущий состоялся еще в прошлом веке, в 1999 году. 

На встрече с председателем Национального совета Швейцарской Конфедерации Домиником де Бюманом Володин призвал к сотрудничеству в законодательной сфере и предложил создать ассоциацию или комиссию высокого уровня, в составе которой будут законотворцы обеих стран. Вопрос "принят к обсуждению", подытожил политик. "Надеюсь, что мы через некоторое время выйдем на конкретный результат", – передает его слова ТАСС.

Швейцарских коллег российский спикер пригласил в Россию для продолжения диалога деловых кругов двух стран на парламентской площадке. Свое предложение он озвучил во время встречи думской делегации с представителями бизнес-сообществ, которая состоялась утром 19 февраля.

Продолжая свою мысль, Володин призвал активизировать диалог по совместному сотрудничеству. В качестве примера привел прошлогодние показатели экономических отношений и товарооборота между Россией и Швейцарией, отметив позитивную динамику. Впрочем, в то же время Володин указал на то, что наилучшего показателя, когда двухсторонний торговый оборот составлял более $13 млрд, наши страны еще не достигли.

Во время встречи парламентарии коснулись антироссийских санкций. Володин заявил, что экономические ограничения, которые ввели Соединенные Штаты, привели к существенным издержкам для европейских компаний. А Россия, в свою очередь, серьезно пересмотрела систему собственного производства. К примеру, как заметил спикер, работа оборонного промышленного комплекса полностью перешла на импортозамещение. Более того, санкции "вдохновили" ряд отраслей отечественной экономики, прежде всего сельскохозяйственный комплекс. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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