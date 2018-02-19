Киев призвали к ответу за русофобов
В понедельник, 19 февраля, Временному поверенному в делах Украины в Москве Руслану Немчинскому заявлен решительный протест из-за непрекращающихся нападений украинских националистов-русофобов, которые с подачи киевских властей устроили в минувшие выходные провокационные "наступления" на Российский центр науки и культуры (РЦНК), представительство Россотрудничества и офисы российских банков в украинской столице. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. "Распоясавшиеся молодчики при бездействии полицейских, которые выступили в качестве пассивных статистов, били стекла, разрисовывали оскорбительными надписями стены, оскверняли государственные символы России, наносили другой материальный ущерб. Все это сопровождалось нецензурной бранью и оскорблениями в адрес России и российского руководства", – говорится в сообщении. Вышеперечисленные действия зафиксировали для доклада в ОБСЕ наблюдатели Специальной мониторинговой миссии организации на Украине, которые стали свидетелями происходившего.
В МИД РФ не сомневаются, что данная агрессия пользуется покровительством официальных властей Незалежной. В подтверждение приводят тот факт, что нападения произошли "сразу же после одиозного выступления Президента Украины П.А.Порошенко на Международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, которое изобиловало антироссийскими выпадами и содержало прямой призыв к "борьбе с российским флагом" по всему миру".
Посольство России в Киеве уже направило в украинский МИД ноты протеста и оперативно распространило заявление для печати. Москва призывает "положить конец выходкам радикал-националистов", требует установить зачинщиков потасовок и привлечь их к ответственности.
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