ДНР и ЛНР выплачивают налоги Украине
Самопровозглашенные ДНР и ЛНР по-прежнему исправно платят налоги Украине. Хотя давно уже не являются подконтрольными Киеву территориями. Информацию об этом сегодня, 20 февраля, в ходе ежегодного публичного отчета предоставила журналистам глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз. "Украина продолжает получать налоговые платежи с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", – передает ее слова информагентство "Украiна".
Слюз отметила, что средства, которые поступают из самопровозглашенных республик, зачисляются на счета соответствующих областных военных администраций.
Ранее сообщалось, что украинское правительство
не будет вести переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных
республик по поводу размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе. Отсутствие
диалога киевские власти аргументировали тем, что необходимо лишь разрешение
Украины, а мнение оппонентов никого не интересует.
Напомним, на данный момент ДНР и ЛНР являются непризнанными государствами, так как до
сих пор не получили признания со стороны хотя бы одного государства – члена ООН.
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