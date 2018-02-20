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ДНР и ЛНР выплачивают налоги Украине

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Налоги самопровозглашенных республик до сих пор поступают в украинскую казну

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР по-прежнему исправно платят налоги Украине. Хотя давно уже не являются подконтрольными Киеву территориями. Информацию об этом сегодня, 20 февраля, в ходе ежегодного публичного отчета предоставила журналистам глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз. "Украина продолжает получать налоговые платежи с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", – передает ее слова информагентство "Украiна".

Слюз отметила, что средства, которые поступают из самопровозглашенных республик, зачисляются на счета соответствующих областных военных администраций.

Ранее сообщалось, что украинское правительство не будет вести переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик по поводу размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе. Отсутствие диалога киевские власти аргументировали тем, что необходимо лишь разрешение Украины, а мнение оппонентов никого не интересует. Напомним, на данный момент ДНР и ЛНР являются непризнанными государствами, так как до сих пор не получили признания со стороны хотя бы одного государства – члена ООН.   

Оксана ПОДТУРКИНА
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