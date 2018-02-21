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В Госдуме оценят законы со сроком реализации и переходным периодом

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение думскому комитету

Во время пленарного заседания Володин поручил комитету по контролю и регламенту проанализировать вместе с кабмином все законы, которые имеют сроки реализации или переходный период. Цель поручения – провести заблаговременно проверку законов перед их продлением.

"То, что у нас получается с такими законами, которые являются очень важными, и есть вопросы, именно связанные с завершением срока их действия или переходного периода. Было бы правильно поручить <…> проанализировать все законы, которые имеют сроки реализации или переходный период", – цитирует Володина агентство "Москва".

По его словам, так депутаты смогут предотвратить случаи, когда продлевать закон нужно в очень сжатые сроки, чтобы права граждан оставались неприкосновенными. Володин подчеркнул, что в этом направлении нужна системная и отлаженная работа.

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