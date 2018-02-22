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ЕС поставил "Газпром" перед выбором

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Sauer
В истории строительства "Северного потока – 2" появились новые подробности

Негласные торги между Москвой и Брюсселем относительно "Северного потока – 2" активно обсуждают западные СМИ. Дело в том, что десять стран выступили против строительства магистрального газопровода из России в Германию. Это государства бывшей Восточной Европы, "аутсайдеры" ЕС, и еще три балтийских страны.

Они почувствовали неуверенность Германии в данном вопросе. Хотя буквально на минувшей неделе канцлер Ангела Меркель активно отстаивала строительство "Северного потока – 2". Но, увы, как отмечают эксперты, ее авторитет внутри Евросоюза теряет силу из-за многомесячного политического кризиса в Берлине. Вполне возможно, что Меркель больше не будет иметь права решающего голоса. И ее позиция относительно газопровода через Балтику останется без поддержки партнеров по коалиции.

Тем временем Брюссель активно выступает за ввод в эксплуатацию Южного газового коридора (ЮГК), конкурента "Северного потока – 2". По ЮГК планируют экспортировать голубое топливо из Азербайджана и, возможно, Туркмении в Старый Свет.

ЮГК – продолжение Южно-Кавказского газопровода "Баку – Тбилиси – Эрзурум". Аналитики в газовой сфере уверены, что коридор вряд ли будет конкурентом газпромовскому проекту. ЮГК может стать прибыльным, только если к нему присоединится Туркмения, которая занимает 4-е место в мире по запасам голубого топлива, опережая Америку.  

Между тем в Баку уже обсудили возможность прокладки Транскаспийской магистрали. На сегодня это единственный маршрут доставки туркменского газа на европейский рынок. Газопровод протянут по дну Каспийского моря в Баку.

Но есть одно но. Россия, заботясь об экологической безопасности, категорически против Транскаспийской магистрали. Зато, если верить западным СМИ, 10 стран ЕС, которые выразили несогласие по поводу строительства "Северного потока – 2", уже готовы изменить свое решение. Но при одном условии: Россия не будет возражать, если по дну Каспия проложат новый газопровод.

В Москве воспринимают такое предложение как шантаж. Впрочем, это не мешает экспертам говорить о возможном компромиссе, который, по их мнению, может быть достигнут между двумя сторонами газопроводной ситуации.

Оксана ПОДТУРКИНА
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