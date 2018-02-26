Часть похищенных казахстанским банкиром Аблязовым денег вернули в БТА

Астана требует от Парижа осудить беглого олигарха, как это уже сделал Лондон

БТА Банку удалось вернуть $1,4 млрд из $4,8 млрд, которые английский суд обязал выплатить бывшего казахстанского бизнесмена Мухтара Аблязова в пользу кредитной организации. Об этом сообщил руководитель пресс-службы АО "БТА Банк" Эльдар Шамсутдинов.

По его словам, большая часть возвращенной суммы представляет собой дорогостоящие активы – одних квартир у беглого олигарха нашли более 900 по всему миру, указывает "Курсив.kz". Однако пока возмещение является каплей в море по сравнению с тем капиталом, что Аблязов незаконно вывел из страны.

Напомним, Мухтар Аблязов являлся руководителем БТА Банка – одного из самых крупных в Казахстане банков. Как писали СМИ, он получил контроль над банком после того, как его предшественник был случайно застрелен на охоте. До этого Аблязов уже сидел в казахстанской тюрьме за экономические преступления, но был помилован. Странно, что ему было позволено заниматься банковской деятельностью. После того как в этой кредитно-финансовой организации вскрылись махинации, в 2009 г. банкир покинул страну, обосновавшись сначала в Великобритании, а затем перебравшись в Францию. На Лазурном берегу он и был арестован в 2013 г. по требованию английских детективов, занятых в расследовании иска Казахстана о хищении Аблязовым более $7,5 млрд с 2005 по 2009 год. Как выяснило следствие, банкир "обманным путем предоставлял ссуды без гарантий подставным компаниям, в которых он был реальным экономическим бенефициаром".

Высокий суд Англии счел требования Астаны справедливыми, а доказательства вины беглого бизнесмена исчерпывающими. Поэтому в 2015 г. вынес решение о замораживании активов, прямо или косвенно принадлежащих Мухтару Аблязову и его представителю Ильясу Храпунову. А в 2016 г. Коммерческий суд Англии и Уэльса предписал Храпунову раскрыть всю имеющуюся у него информацию об активах Аблязова. Впрочем, Храпунов отказался выполнять данное требование. Это затруднило процесс возвращения похищенных средств в БТА, поскольку практически все активы казахского олигарха оформлены на подставных лиц.

Три года власти Франции думали, как поступить. Однако в конце 2016 г. решили не обращать внимания на иск Казахстана, на запросы России и Украины об экстрадиции подозреваемого (между Астаной и Парижем соответствующего соглашения не существует) и даже на мнение Лондона. Аблязов был выпущен из заключения, его имя вычеркнуто из списков Интерпола, а в экстрадиции отказано. В Париже поверили бизнесмену, что его преследуют не за экономическое преступление, а по политическим мотивам. Отметим, что все последние годы олигарх, будучи за границей, критиковал нынешнюю власть в Казахстане и говорил о намерении свергнуть бессменного лидера Республики Нурсултана Назарбаева.

Между тем в июне 2017 г. в Казахстане Аблязов был заочно осужден по факту крупного хищения на 20 лет тюрьмы. Понимая, что на свою территорию беглого банкира не дождаться, казахстанская сторона подала иск в Париже, рассчитывая, что местные власти заставят беглеца понести наказание за "отмывание денег при отягчающих обстоятельствах" в соответствии со своим законодательством и в своей, французской, тюрьме. Чтобы, как говорится, никто не сомневался. Тем более что в Уголовном кодексе Пятой республики допускается судить иностранца за правонарушение, совершенное за пределами Франции, если запрос на его выдачу отклонен по политическим мотивам. Ответ Парижа пока не известен.

Впрочем, сам Аблязов тоже не сидит сложа руки. Он решил заставить Францию заплатить за свое трехлетнее пребывание за решеткой. Кроме того, его защита настаивает, что местные судьи были в свое время подкуплены Астаной. Этот вопрос сейчас предстоит рассмотреть суду первой инстанции в Париже. Отметим, что аналогичный иск, но в рамках уголовного права, судопроизводством в Лионе на днях был закрыт в "связи с отсутствием состава преступления". Представители Аблязова уже заявили, что обжалуют это решение.