Пока оппоненты "зализывают раны", их сторонники продолжают заочно выяснять отношения

Инцидент, произошедший ранее между кандидатами в президенты Собчак и Жириновским, вызвал бурную реакцию у публики.

По мнению штаба Жириновского, столкновение лидера ЛДПР с Собчак является полной провокацией со стороны конкурентов на выборах.

"Жириновский пытался ее утихомирить, но провокаторша с богатым опытом разборок на лобном месте не угомонилась и плеснула водой в затылок лидеру ЛДПР", – прокомментировали поступок своего руководителя в штабе либерал-демократов.

Версию провокации поддержал и кандидат в президенты от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, отметив, что лидер ЛДПР вел себя "адекватно".

"Она изначально начала его оскорблять, облила водой. Не будет же он ее за волосы таскать? Хотя мог и ответить физически. Он ответил культурно, словами, в простых русских выражениях. Любой мужик поступил бы так же", – процитировали РБК Сурайкина.

В свою очередь, штаб Ксении Собчак собираются падать в суд.

"Наши юристы рассматривают возможность, чтобы подать действенную и работающую жалобу, а не просто посотрясать воздух. Сейчас я не могу назвать точные формулировки иска, мы рассмотрим их вместе с юристами", - заявила "Ридусу" Ксения Чудинова, пресс-секретарь Собчак.

Отметим, что многих блогеров инцидент на дебатах насмешил. По их словам, вспомнилась "старая школа" политических споров, когда Владимир Жириновский, что называется, зажигал от всей души и с размахом.

Некоторое бывшие участники телепроекта "Дом-2", прославившего Собчак на всю страну, также изъявили желание высказаться.

"Собчак могла обматерить кого-нибудь из персонала телестройки, но до рукоприкладства не доходило. Не знаю, что у нее произошло с Владимиром Вольфовичем, но Ксюша – она такая, боевая девочка, в обиду себя не даст", – рассказал Степан Меньщиков "360".

Еще одна бывшая участница реалити-шоу Екатерина Колисниченко предположила, что Собчак как личность очень спокойна и рассудительна, а произошедший конфликт она могла использовать в своих целях.

В своем instagram Ксении Собчак высказала мнение, что стычка с Жириновским оставила у нее тяжелое впечатление.

"Пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно", – написала Собчак.

В комментариях к посту пользователи разделились в своем мнении относительно виновника конфликта. Многие встали на сторону Ксении Анатольевны, аргументируя тем, что ее визави повел себя не по-мужски.



"Ксения, терпения и стойкости!", – написал под постом Собчак известный певец Сергей Лазарев.

В интервью "Комсомольской правде" Собчак призналась, что боится подхватить от лидера ЛДПР бешенство и поэтому наймет охрану.

"Попрошу, чтобы Останкино предоставляло мне охрану от Жириновского. Или проверили его на бешенство. Ведь он может укусить в конце концов. Это заразно!", – заявила кандидат в президенты.

По словам главы адвоката Владимира Горелки, за свой поступок Жириновский можно серьезно поплатиться. Его действия тянут на нечто большое, чем мелкое хулиганство.

"Когда оскорбление звучит прилюдно, в прямом эфире, когда оно относится к публичной персоне, то степень общественной опасности поступка возрастает", – пояснил он "Московскому комсомольцу".

При таких обстоятельствах политику может грозить даже домашний арест.