Собчак испугалась заразного Жириновского
Инцидент, произошедший ранее между кандидатами в президенты Собчак и Жириновским, вызвал бурную реакцию у публики.
По мнению штаба Жириновского, столкновение лидера ЛДПР с Собчак является полной провокацией со стороны конкурентов на выборах.
"Жириновский пытался ее утихомирить, но провокаторша с богатым опытом разборок на лобном месте не угомонилась и плеснула водой в затылок лидеру ЛДПР", – прокомментировали поступок своего руководителя в штабе либерал-демократов.
Версию провокации поддержал и кандидат в президенты от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, отметив, что лидер ЛДПР вел себя "адекватно".
"Она изначально начала его оскорблять, облила водой. Не будет же он ее за волосы таскать? Хотя мог и ответить физически. Он ответил культурно, словами, в простых русских выражениях. Любой мужик поступил бы так же", – процитировали РБК Сурайкина.
В свою очередь, штаб Ксении Собчак собираются падать в суд.
"Наши юристы рассматривают возможность, чтобы подать действенную и работающую жалобу, а не просто посотрясать воздух. Сейчас я не могу назвать точные формулировки иска, мы рассмотрим их вместе с юристами", - заявила "Ридусу" Ксения Чудинова, пресс-секретарь Собчак.
Отметим, что многих блогеров инцидент на дебатах насмешил. По их словам, вспомнилась "старая школа" политических споров, когда Владимир Жириновский, что называется, зажигал от всей души и с размахом.
Некоторое бывшие участники телепроекта "Дом-2", прославившего Собчак на всю страну, также изъявили желание высказаться.
"Собчак могла обматерить кого-нибудь из персонала телестройки, но до рукоприкладства не доходило. Не знаю, что у нее произошло с Владимиром Вольфовичем, но Ксюша – она такая, боевая девочка, в обиду себя не даст", – рассказал Степан Меньщиков "360".
Еще одна бывшая участница реалити-шоу Екатерина Колисниченко предположила, что Собчак как личность очень спокойна и рассудительна, а произошедший конфликт она могла использовать в своих целях.
В своем instagram Ксении Собчак высказала мнение, что стычка с Жириновским оставила у нее тяжелое впечатление.
"Пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно", – написала Собчак.
В комментариях к посту пользователи разделились в своем мнении относительно виновника конфликта. Многие встали на
сторону Ксении Анатольевны, аргументируя тем, что ее визави повел себя не по-мужски.
"Ксения, терпения и стойкости!", – написал под постом Собчак известный певец Сергей Лазарев.
В интервью "Комсомольской правде" Собчак призналась, что боится подхватить от лидера ЛДПР бешенство и поэтому наймет охрану.
"Попрошу, чтобы Останкино предоставляло мне охрану от Жириновского. Или проверили его на бешенство. Ведь он может укусить в конце концов. Это заразно!", – заявила кандидат в президенты.
По словам главы адвоката Владимира Горелки, за свой поступок Жириновский можно серьезно поплатиться. Его действия тянут на нечто большое, чем мелкое хулиганство.
"Когда оскорбление звучит прилюдно, в прямом эфире, когда оно относится к публичной персоне, то степень общественной опасности поступка возрастает", – пояснил он "Московскому комсомольцу".
При таких обстоятельствах политику может грозить даже домашний арест.
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