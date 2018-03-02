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"Единой России" придется доказать лидерство

Андрей Турчак. Фото: ER.RU
Партии выдан большой кредит доверия граждан

"Единой России" необходимо ответственно относится к доверию граждан, заявил секретарь Генсовета партии Анрей Турчак. Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что единороссы должны подтверждать свои лидирующие позиции.

"Мы никогда не забываем, что "контрольный пакет", который имеет сегодня Партия, передан нам людьми. И наша обязанность – ответственно относиться к этому кредиту доверия и каждый день доказывать свое лидерство в их интересах", – цитирует Турчака пресс-служба партии.

В связи, пояснил он, сегодня "Единая Россия" переживает перезагрузку, в ходе которой ведется работа над новыми смысловыми направлениями и способами общения с гражданами. Это необходимо для того, чтобы повестка партии шла в ногу со временем и нуждами людей.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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