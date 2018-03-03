В митинге "За сильную Россию!", на которое прибыл президент, участвовали более 130 тысяч человек

В полдень 3 марта на московском стадионе "Лужники" начался митинг в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. Акция проходила под лозунгом "За сильную Россию!".

К собравшимся обратились доверенные лица кандидата, а затем перед ними выступил сам Путин, передает ТАСС.

Президент поприветствовал участников митинга в "Лужниках", где собрались более 130 тысяч человек, а также своих сторонников во всей стране. "А таких людей очень много: это сотни тысяч, миллионы людей, миллионы! И в этот праздничный, солнечный, морозный московский день я хочу сказать, что мы чувствуем рядом с собой их дыхание, их локоть и их плечо, потому что вместе мы команда!" – заявил Путин.

"Мы команда, да?" – спросил он, и стадион в ответ согласно загудел.

"У нас с вами ясные, понятные, благородные цели: мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее. Потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы!" – обратился Путин к сторонникам.

"Мы сделаем это, да?" – спросил президент, и стадион ответил: "Да!"

Затем Владимир Путин предложил собравшимся исполнить гимн России. "Здесь сегодня находятся замечательные спортсмены, мы все видели, помним, как наши ребята хоккеисты после выигрыша медалей на Олимпиаде пели гимн. Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе, под музыку нашего национального гимна!" – сказал он.

Исполнив гимн вместе со стадионом, Путин поблагодарил всех за поддержку и обратился с пожеланием: "Храни вас Господь!"



