В "Лужниках" проходит митинг "За сильную Россию!"
В полдень 3 марта на московском стадионе "Лужники" начался митинг в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. Акция проходила под лозунгом "За сильную Россию!".
К собравшимся обратились доверенные лица кандидата, а затем перед ними выступил сам Путин, передает ТАСС.
Президент поприветствовал участников митинга в "Лужниках", где собрались более 130 тысяч человек, а также своих сторонников во всей стране. "А таких людей очень много: это сотни тысяч, миллионы людей, миллионы! И в этот праздничный, солнечный, морозный московский день я хочу сказать, что мы чувствуем рядом с собой их дыхание, их локоть и их плечо, потому что вместе мы команда!" – заявил Путин.
"Мы команда, да?" – спросил он, и стадион в ответ согласно загудел.
"У нас с вами ясные, понятные, благородные цели: мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее. Потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы!" – обратился Путин к сторонникам."Мы сделаем это, да?" – спросил президент, и стадион ответил: "Да!"
Затем Владимир Путин предложил собравшимся исполнить гимн России. "Здесь сегодня находятся замечательные спортсмены, мы все видели, помним, как наши ребята хоккеисты после выигрыша медалей на Олимпиаде пели гимн. Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе, под музыку нашего национального гимна!" – сказал он.
Исполнив гимн вместе со стадионом, Путин поблагодарил всех за поддержку и обратился с пожеланием: "Храни вас Господь!"
Крым прозевали из-за дележки власти
Экс-президент Украины рассказал, почему Украина не удержала полуостров
Москва переходит на жесткий тон с Вашингтоном
Ранее Россия сделала все, чтобы избежать военного столкновения с США
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы усилили слежку за людьми
- Балтийский НЛО утаил секрет
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина