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Российского сенатора не пустили в Италию

Владимир Джабаров. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Первому зампреду комитета Совета Федерации по международным делам отказали в итальянской визе

Владимир Джабаров в составе миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ должен был наблюдать за парламентскими выборами в Италии, однако итальянский МИД отказал ему в визе.

"Италия сослалась на решение Евросоюза, который внес меня в санкционный список. Хотя виза запрашивалась у них как для члена Парламентской ассамблеи ОБСЕ", – рассказал Джабаров ТАСС.

Сенатор пояснил, что в соответствии с резолюцией ассамблеи, принятой в Тбилиси, парламентарии ОБСЕ не подлежат ограничению в выдаче виз. Отметив "прекрасное взаимодействие" с итальянской делегацией в ПА ОБСЕ, Джабаров предположил, что в вопросе о выдаче визы "руководство Евросоюза оказало давление на Италию".

Кандидатура Дажарова была единственной в составе делегации миссии наблюдателей от России; соответственно, российских представителей на итальянских выборах нет.

В Италии 4 марта проходят выборы в парламент и в администрации двух областей. Для наблюдения за ходом голосования в страну прибыла делегация ПА ОБСЕ, в которую вошли 42 наблюдателя из 22 стран.

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