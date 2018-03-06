Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

КНДР затеяла объединение с Южной Кореей

Фото: GLOBAL LOOK press/Joel Marklund
После десяти лет молчания две соседних страны возобновили диалог

На встрече с прибывшей в Пхеньян делегацией спецпосланников президента Южной Кореи лидер Северной КНДР Ким Чен Ын заявил о намерение открыть "новую историю объединения родины".

Представители обменялись мнениями по ликвидации напряженной обстановки на Корейском полуострове, а также об обоюдном сотрудничестве, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

На делегации лидер КНДР получил письмо от президента Южной Кореи, внимательно выслушал его посланников и принял положительное решение о сотрудничестве. Также на встрече был обсужден вопрос военной напряженности на Корейском полуострове, в том числе речь зашла о возможности восстановления диалога между Северной Кореей и США.

Руководство Южной Кореи опасается, что, если переговоры не начнутся в ближайшее время, Дональд Трамп может импульсивно начать на полуострове войну.

"Необходимы прямые переговоры между Северной Кореей и США", – сказала глава МИД. – Более того, Южной Корее и США необходимо параллельно вести взаимодополняющий диалог с Северной Кореей", передает ТАСС.

К тому же Кан Ген Хва уверена, что только в этом случае удастся достичь дипломатического урегулирования ядерной программы КНДР.

Однако, если Белый дом займет принципиально жесткую позицию, то переговоры резиденции президента Южной Кореи с Пхеньяном просто сорвутся. Ведь все прекрасно понимают, что суверенитет Сеула ограничен Вашингтоном и что США могут наложить вето на исполнение любых соглашений между Муном и Кимом. Южная Корея вряд ли рискнет пойти против воли США, а Север не готов договариваться о чем-то без гарантий выполнения этих соглашений, пишут РИА "Новости".

Напомним, что предложение посетить Пхеньян президенту Южной Кореи было передано сестрой Ким Чен Ына во время ее визита в составе делегации от КНДР на Олимпийские игры в Пхёнчхане, что послужило первым шагом к перемирию.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
новости партнеров
Загрузка...

КНДР затеяла объединение с Южной Кореей

После десяти лет молчания две соседних страны возобновили диалог

Маньяк в погонах умрет в тюрьме

Новосибирскому убийце вынесли суровый вердикт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей