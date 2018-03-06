Вашингтон больше не намерен терпеть ядерную программу Тегерана

Соединенные Штаты следят за обстановкой в Иране и не допустят создания ядерного оружия в этом государстве. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс.

Он подчеркнул, что Тегеран, несмотря на ограничения и пристальное внимание всего мира к этой проблеме, продолжает разрабатывать баллистические ракеты. Кроме того, иранские власти активно сотрудничают с террористическими организациями и поддерживают их.

Пенс напомнил, что Дональд Трамп не стал вводить новых санкций в отношении этой страны, для того чтобы избежать напряженной обстановки и сесть за стол переговоров, однако таких поблажек больше не будет, передает Times of Israel.

"Не ошибитесь, это их последний шанс. Если иранская ядерная сделка не будет пересмотрена в ближайшие месяцы, то США немедленно выйдут из нее", – добавил вице-президент.

В МАГАТЭ подтвердили выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке. При этом глава МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что европейские страны и Америка не придерживаются плана действий по программе и оказывают серьезное давление.

Тегеран в 2015 г. вместе с Москвой, Вашингтоном, Лондоном, Пекином, Парижем и Берлином достигли договоренностей об урегулировании проблемы иранского атома.