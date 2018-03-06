Результаты выборов в Италии повергли в шок европейскую политическую элиту

Результаты выборов в парламент Италии напугали страны Евросоюза. По итогу голосования евроскептики и популисты одержали победу, что очень шокировало Брюссель. В стране могут усилиться и начать распространяться популистские и антимигрантские настроения, чего очень опасаются власти.

Помимо проблем миграции, Брюссель находится в сложном экономическом положении, поэтому это не могло не повлиять на голосование.

В итоге, с большим отрывом финишировала с победой популистская партия "Движение пяти звезд", за нее проголосовали более 32 процентов избирателей. На втором месте оказалась "Демократическая партия" с почти 19 процентами.

"Выборы 4 марта принесли результат, которого Европа боялась, а Италия не ожидала – во всяком случае, в таком масштабе. Проиграв в других частях Европы, популизм выиграл здесь. Теперь он будет или править страной, или заблокирует всю систему", – цитирует колумниста газеты La Stampa "Baltnews.lv".

Отметим, что по мнению экспертов, поражение традиционных партий свидетельствует о необходимости проведения реформ в ЕС. Как утверждает один из аналитиков, сегодня по всей Европе, лишь популистские и правоэкстремистские партии предлагают перемены, поэтому это касается не только Италии.