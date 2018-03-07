Володин прокомментировал скандал о домогательствах Слуцкого
Информацию о домогательствах депутата ЛДПР Леонида Слуцкого надо проверять и оценивать относительно закона, заявил в канун Международного женского дня спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, не нужно жить "в этих враждебных трендах" и заранее определять виновных, ведь "мужчин больше порядочных".
"Здесь две стороны. Не вставайте на одну сторону. Я ни на чью сторону не встаю и говорю – в рамках закона. Но при этом не будет решения, которое заранее предопределяет, кто виноват", – цитирует Володина РИА "Новости".
Парламентарий допустил, что нашумевшая история вокруг Слуцкого вполне может быть провокацией, и призвал рассматривать ее только со стороны буквы закона, при этом опираясь на принцип презумпции невиновности к обвиняемому.
Володин уверен, что неспроста истории "многолетней давности всплыли именно в предвыборный период". Он предположил, что данный скандал – результат деятельности СМИ-иноагентов или их "союзников".
Вторит председателю Госдумы и политолог Павел Данилин. По его словам, неоднозначность ситуации в том, что журналистки, которые обвиняют политика в домогательствах, являются корреспондентами изданий, довольно критически настроенных к российской внешней политике.
"Это может быть совпадением, а может быть и нет, но факт остается фактом – британская ВВС и телеканал "Дождь" настроены антироссийски. Этот факт заставляет насторожиться, также как и то, что мы узнаем об домогательствах господина Слуцкого через несколько лет, как они якобы произошли", – сказал Данилин.
Ранее лидеру либерал-демократов Владимиру Жириновскому было "доложено" о том, что один из депутатов ЛДПР приставал к "девушкам-журналисткам". Далее следовало пояснение, что речь идет именно о Слуцком.
Такое заявление сделала корреспондент телеканала "Дождь", на сайте которого есть информация о том, что две работающие в Госдуме журналистки, не пожелавшие раскрывать своих имен, рассказали о домогательствах члена фракции.
Жириновский в эфире заявил "Дождю", что ничего подобного не слышал, и пообещал провести со Слуцким беседу. Тот все обвинения в свой адрес отрицает, называя их поклепом. Глава комитета Госдумы по международным делам уверен, что парламент разберется в сложившейся ситуации. По мнению Слуцкого, попытки СМИ превратить его в "русского Харви Вайнштейна" – это просто-напросто дешевая провокация, которая не увенчается успехом.
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