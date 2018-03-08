В Госдепартаменте "что-то сломалось"

Посольство России в США раскритиковало американское внешнеполитическое ведомство за любовь к фейковым новостям

В Госдепартаменте "как будто что-то сломалось", отметили в российском диппредставительстве.

"Мы слышим поток фейк-новостей – о жестокости России в отношении мирного населения Восточной Гуты, о газовом "героизме" Порошенко, искреннюю радость по поводу награждения Оскаром истории об изобретателе алкогольного допинг-коктейля. И ранее, как мы отмечали, – дезинформацию об организации встречи глав внешнеполитических ведомств наших стран", - говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне в Facebook

В минувший понедельник замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва предложила Вашингтону организовать встречу Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона в Эфиопии, направив в Госдепартамент соответствующее предложение.

Во вторник руководитель пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт заявила, что такого предложения США не получали. На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это заявление неправдой.

В Москве подчеркнули, что встреча Лаврова и Тиллерсона "была бы полезна" для обсуждения накопившихся проблем. Такой же точки зрения придерживаются и в посольстве РФ в США, отмечая, что встреча двух министров, которые в одно время будут находиться в одном отеле, – это "прекрасная возможность поговорить напрямую, обсудить комплекс накопившихся вопросов региональной и глобальной повестки".