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Тиллерсон проигнорировал Лаврова

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press/MFA Russia Press Service
Встреча глав двух дипломатий не состоялась

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Аддис-Абебе не так и не состоялась. При этом оба находились в одно время в эфиопской столице, и более того, жили в одном отеле.

"Встреча не состоялась", – сообщил накануне ТАСС источник в российской делегации. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков добавил, что Россия будет искать другую возможность.

По информации посольства России в США, запрос на организацию встречи Лаврова и Тиллерсона в Аддис-Абебе был направлен Госдепартаменту 2 марта. Однако руководитель пресс-службы ведомства Хезер Науэрт заявила 6 марта, что Вашингтон не получал от Москвы такого предложения.

Лавров назвал это утверждение Науэрт неправдой, а пресс-секретарь российского посольства в Вашингтоне предложил использовать для организации встречи глав внешнеполитических ведомств Twitter, раз уж приглашения по традиционным официальным каналам дл Госдепа не доходят.

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