Тиллерсон проигнорировал Лаврова
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Аддис-Абебе не так и не состоялась. При этом оба находились в одно время в эфиопской столице, и более того, жили в одном отеле."Встреча не состоялась", – сообщил накануне ТАСС источник в российской делегации. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков добавил, что Россия будет искать другую возможность.
По информации посольства России в США, запрос на организацию встречи Лаврова и Тиллерсона в Аддис-Абебе был направлен Госдепартаменту 2 марта. Однако руководитель пресс-службы ведомства Хезер Науэрт заявила 6 марта, что Вашингтон не получал от Москвы такого предложения.
Лавров назвал это утверждение Науэрт неправдой, а пресс-секретарь российского посольства в Вашингтоне предложил использовать для организации встречи глав внешнеполитических ведомств Twitter, раз уж приглашения по традиционным официальным каналам дл Госдепа не доходят.
Власти Крыма требуют убрать Собчак
Вице-спикер крымского парламента прокомментировал желание кандидата в президенты России посетить полуостров с разрешения Киева
США угрожают энергобезопасности России
Вашингтон продолжает давить на иностранные компании, сотрудничающие с Москвой
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- В США скрывают корабль инопланетян
- В новостной эфир США ворвались инопланетяне
- Общение с пришельцами погубит человечество
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина