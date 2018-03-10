"Перемудрить Путина невозможно"

Президент России дал большое интервью американскому каналу NBC

Владимир Путин уже второй раз отвечал на вопросы ведущей NBC Мегин Келли. Были затронуты самые острые темы, много говорилось о приписываемом Кремлю вмешательстве в американские выборы.

Путин рассказал, что не был знаком с Дональдом Трампом до его избрания президентом США.

На замечание о том, что Трамп избегает его критиковать, Путин ответил, что президент США – прагматик, который быстро учится тому, что значит быть лидером нации.

"Я думаю, что он понимает, что если есть необходимость установить отношения сотрудничества с кем-то, то необходимо относиться к вашему нынешнему или потенциальному партнеру с уважением. Это, во-первых, чисто прагматичный подход. Во-вторых, даже несмотря на то, что он работает первый президентский срок, он быстро учится и хорошо понимает, что на таком уровне, на котором мы находимся, заниматься взаимными обвинениями и оскорблениями – это путь в никуда", – подчеркнул российский президент.

Говоря о вмешательстве в выборы, Путин подчеркнул, что российские власти не занимаются этим и не оправдывают подобное вмешательство. Вместе с тем он не исключил, что какие-то лица могут использовать для этого определенные инструменты.

"Так это не были русские?" – уточнила Келли. "Ну, хорошо, русские, но они не были государственными чиновниками. Русских 146 миллионов. И что?" – ответил Путин.

Он подчеркнул, что несмотря на всю напряженность нынешних российско-американских отношений, Москва готова решать с Вашингтоном любые вопросы: "Давайте сядем спокойно, поговорим и решим вопросы. Я думаю, что нынешний президент хочет это делать, но есть силы, которые не хотят ему это позволить. Мы готовы говорить по любому вопросу, включая вопрос о ракетах, киберпространство, включая контртерроризм – в любое время".

Отвечая на вопросы, касающиеся внутренней политики, президент РФ сказал, что готов к сотрудничеству с теми силами оппозиции, которые стремятся укрепить страну.

Мегин Келли, делясь впечатлениями от общения с российским президентом, сказала: "Он очень умен. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится. Но можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться".

Полная текстовая расшифровка интервью опубликована на официальном сайте президента РФ.

