Названа причина трагедии с подлодкой "Курск"

Владимир Путин откровенно рассказал о случившемся

Субмарина со 118 военными на борту затонула в Баренцевом море из-за неудовлетворительного состояния российской армии в те времена.

По словам президента, после развала Советского союза, страна испытывала сложности во многих сферах.

"Разумеется, это все не могло армию не коснуться", – сказал он в интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова отметив, что трагедия – это "проявление общего состояния Вооруженных сил" того времени.

Тогда он только возглавил страну после выборов и не знал, что в Баренцевом море проводились серьезные военные маневры. Лидер признался, что было сложно осознать всю катастрофическую трагичность гибели атомного крейсера.

"Потом, конечно, все это развернулось в полном объеме и в полный рост",– пояснил он.

Путин вспомнил, как после случившегося решил поговорить с близкими подводников, чтобы поддержать их и заверить, что подлодку поднимут.

"Разговор действительно был очень тяжелым, но он был честным. Абсолютно. Предельно честным и открытым. И, безусловно, люди это почувствовали, поняли", – признался он.

В разговоре с журналистом президент не стал скрывать, что решение поднять "Курск" на сушу далось ему нелегко. Однако он выполнил обещание.

"Что греха таить, мы же знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы. Откровенно говоря, ничего удивительного нет. Но трагедия колоссальная, столько людей погибли. Сейчас в принципе установлено, почему: взрыв в торпедном отсеке, пожар, потом детонация, боезапасы. Корпус практически лопнул. И, конечно, это нельзя забыть", – заявил Путин.

Атомная подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море. На борту подводного ракетоносного крейсера находилось 118 человек. Все они погибли. Причиной трагедии стал взрыв торпеды в носовом отсеке.

В память о погибших на борту "Курска" подводниках были построены несколько часовен, а также поставлены памятники в Северодвинске, Санкт-Петербурге, Курске, Нижнем Новгороде, Севастополе. Несколько школ названы в честь моряков "Курска", которые в них учились.

