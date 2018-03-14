Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Меркель попытались избить

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press
Переизбранная глава немецкого бундестага стала жертвой нападения

Обидчик напал на политика в момент, когда она выходила из здания, пишет немецкая газета Die Welt. 

Мужчина набросился на Ангелу Меркель. Он выкрикивал непристойности и оскорблял ее на другом языке.  

Через несколько минут его задержали полицейские. Издание отмечает, что мужчина сопротивлялся и пытался подраться с правоохранителями. 

Испуганную Меркель посадили в машину президента Штайнмайера и увезли.

Подробностей случившегося больше не приводится. 

Ольга ЧИСТЯКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Экскаватор раздавил электричку в Москве

Информация о пострадавших пока уточняется

Умер режиссер "Небесных ласточек"

Питерский театральный и киноавтор Леонид Квинихидзе скончался в возрасте 80 лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей