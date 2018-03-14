Меркель попытались избить

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Обидчик напал на политика в момент, когда она выходила из здания, пишет немецкая газета Die Welt.
Мужчина набросился на Ангелу Меркель. Он выкрикивал непристойности и оскорблял ее на другом языке.
Через несколько минут его задержали полицейские. Издание отмечает, что мужчина сопротивлялся и пытался подраться с правоохранителями.
Испуганную Меркель посадили в машину президента Штайнмайера и увезли.
Подробностей случившегося больше не приводится.
Информация о пострадавших пока уточняется
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