Меркель попытались избить

Переизбранная глава немецкого бундестага стала жертвой нападения

Обидчик напал на политика в момент, когда она выходила из здания, пишет немецкая газета Die Welt.

Мужчина набросился на Ангелу Меркель. Он выкрикивал непристойности и оскорблял ее на другом языке.

Через несколько минут его задержали полицейские. Издание отмечает, что мужчина сопротивлялся и пытался подраться с правоохранителями.

Испуганную Меркель посадили в машину президента Штайнмайера и увезли.

Подробностей случившегося больше не приводится.