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Американцы испугались Мутко

Виталий Мутко. Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Charisius
В США собрались внести российского чиновника в санкционный список

Идею наложить на Виталия Мутко ограничения пришла в голову главе антидопингового агентства США (USADA) Трэвису Тайгерту. Он заявил, что надо "остерегаться" всех, кто может быть причастен к допинговому скандалу, разгоревшемуся во время Игр в Сочи. 

Среди потенциальных кандидатов на отстранение оказались замминистра спорта Юрий Нагорных и экс-заместитель директора Центра спортивной подготовки Ирина Родионова, пишет The New York Times. 

Тайгерт заявил, что решение нужно принимать срочно, ведь чистые от допинга спортсмены нуждаются в защите. Якобы Международный олимпийский комитет (МОК), который должен этим заниматься, бездействует. 

Отметим, что глава USADA предложил занести россиян в список Магнитского. В него включают тех, кого американские власти уличили в махинациях и коррупции. Подпавшие под ограничения лишаются права въезда в США и не могут производить финансовые операции через банковскую систему в Штатах. 

Ольга ЧИСТЯКОВА
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