Мэр Москвы рассказал о новом порядке голосования и напомнил возможным провокаторам об уголовной ответственности

Власти Москвы не допустят провокаций на выборах, заявил мэр столицы Сергей Собянин. На своем сайте он подробно рассказал о новом для москвичей порядке голосования не по месту прописки, который назван "мобильным избирателем".

"Суть в том, что каждый человек сможет проголосовать на любом избирательном участке, если он заранее подал заявление в территориальную избирательную комиссию, МФЦ или через сайт госуслуг. Разумеется, проголосовать можно только один раз независимо от количества поданных заявлений. Актуальная тема для Московского региона, где миллионы людей фактически живут не по месту регистрации. И сотни тысяч проживают в области, а работают в Москве, и наоборот", – разъясняет в своем блоге Собянин.

Впрочем, данное нововведение уже породило в обществе опасения того, что один избиратель может выполнить свой гражданский долг на предстоящих выборах несколько раз. Однако мэр сразу предупредил всеобщее волнение, уточнив, что утвержденный порядок не приведет к провокациям и "каруселям".

"Прием заявлений о голосовании не по месту жительства закончился 4 дня назад. Чтобы избежать дублирования, ЦИК и Мосгоризбирком за эти дни провели сверку списков "мобильных избирателей", – пояснил градоначальник, рассказав о правилах.

Согласно им, "мобильный избиратель" будет включен в список только на одном участке, который был указан в первом заявлении. При этом все последующие аннулированы. "Поэтому, сколько бы отрывных талонов не получили эти ребята, проголосовать они смогут только один раз. Для этого избиркомы и проводили сверку списков избирателей, – отметил Собянин. – Чтобы помочь добросовестно заблуждающимся гражданам, подавшим несколько заявлений о голосовании на разных участках, Мосгоризбирком разошлет им SMS с разъяснением их ошибки и адресом единственного избирательного участка, где они смогут проголосовать".

Кроме того, мэр напомнил об уголовной ответственности за попытки подобных провокаций, написав, что "провокаторов хватает". "Не сомневаюсь, что по сложившейся "доброй" традиции некоторые люди попытаются устроить шоу в день выборов. Но организовать 18 марта реальные "карусели" будет невозможно.<….> Не советую это делать. См. статью 142.2 УК РФ", – предупредил Сергей Собянин.