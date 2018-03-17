Владимир Плигин назначен советником председателя Госдумы

Он является одним из опытнейших российских парламентариев

Спикер Думы Вячеслав Володин, комментируя назначение Плигина, напомнил об огромном опыте юридической практики и законотворческой работы нового советника.

На протяжении трех созывов Плигин возглавлял один из ключевых думских комитетов – по конституционному законодательству и государственному строительству.

"Его знание парламентской деятельности будет востребовано для координации той работы, которую ведут экспертные советы, в том числе и Совет по законотворчеству, где ведущие юристы и эксперты вырабатывают предложения по повышению качества законотворчества, проводят системный анализ и комплексную оценку законопроектов", – подчеркнул Володин.