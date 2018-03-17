Владимир Плигин назначен советником председателя Госдумы

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Спикер Думы Вячеслав Володин, комментируя назначение Плигина, напомнил об огромном опыте юридической практики и законотворческой работы нового советника.
На протяжении трех созывов Плигин возглавлял один из ключевых думских комитетов – по конституционному законодательству и государственному строительству."Его знание парламентской деятельности будет востребовано для координации той работы, которую ведут экспертные советы, в том числе и Совет по законотворчеству, где ведущие юристы и эксперты вырабатывают предложения по повышению качества законотворчества, проводят системный анализ и комплексную оценку законопроектов", – подчеркнул Володин.
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