На выборах на Урале и Приволжье привлечено более 80% единороссов

В ЕР ожидают, что в мобилизации примут участие более 10 млн партийцев и сторонников

На президентских выборах на Урале было привлечено 89% сторонников единороссов, в Приволжье – 81%. Промежуточные данные озвучил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на селекторном совещании с секретарями региональных отделений данных федеральных округов.

Ожидают, что в мобилизации примут участие более 10 млн партийцев и сторонников. Впрочем, окончательные итоги будут подведены в 21:00 по мск, когда избирательные участки закроются в Калининграде.

"На Урале день голосования завершился, в Приволжском федеральном округе голосование заканчивается. Мы провели селекторы с Дальним Востоком и Сибирью, где была зафиксирована рекордно высокая активность наших сторонников: их явка в обоих округах превысила 93% от планируемой", – проинформировал Турчак слушателей и попросил отчитаться о ходе мобилизации на территории их округов.

Секретарь Свердловского регионального отделения Виктор Шептий рассказал, что мобилизация сторонников проходит активно. На 18:00 по мск официальная явка избирателей в регионе составила 56,5%. "319 тысяч сторонников занесены в базу, из них явка мобилизованных по последним данным составила 92,7%", – отчитался Шептий.

Секретарь отделения Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков сообщил, как обстоят дела в их регионе. "По состоянию на 18:00 по мск партийная мобилизация составила 77,6%. Всего в базе 89570 человек, мобилизованы 69517 человек. Считаю, что мобилизация идет достаточно активно", – проинформировал Хохряков, отметив, что общая явка на 18:00 составила 64,5%.

Чуть меньше, 64,39%, проголосовало в Башкортостане. "В рамках партийной мобилизации были внесены в базу 456 862 человек. На 18:00 из них проголосовали 421 019 человек", – резюмировал секретарь реготделения Константин Толкачев.

Также слово предоставили секретарю отделения Оренбургской области, где, по словам Олега Димова, проголосовали 60,56% от общего числа избирателей. "Активно ведется работа с избирателями, мобилизованными в рамках партийного проекта. На 18:00 часов явка по мобилизации в регионе составила 93,58% – то есть это 162 803 избирателя при общей численности мобилизованных 173 978 человек", – подчеркнул партиец.

В Пензенской области сообщили данные на 15:00. Тогда явка составила 53,53%. "У нас мобилизованы более 200 тысяч человек, или 94%. Я думаю, что мы выйдем на 100% по мобилизации", – подчеркнул секретарь местного отделения Валерий Лидин.

Напомним, "Единая Россия" создала мобилизационный центр, который начал работу накануне, 17 марта. Он отслеживает работу региональных отделений партии в ходе выборов. Задача центра – аккумулировать информацию об участии представителей "ЕР" в голосовании.