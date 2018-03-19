Президент России подписал указ о двухмесячных военных сборах

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому пребывающих в запасе военнообязанных призывают на двухмесячные сборы. Они будут проходит в ВС, ФСБ и органах госохраны. Их сроки должны согласовываться с властью в регионах. Исключение составляют мероприятия, время проведения которых определит Минобороны.

"Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС России, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", – сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Цель данных сборов – напомнить, обновить и отработать навыки военной специальности, рассказал полковник в отставке Виктор Литовкин. "Механики – водители танков, наводчики орудий, топографы, разведчики. В зависимости от тех специальностей, которые нужны Вооружённым силам или тому или иному округу", – пояснил эксперт в интервью RT.

Он также отметил, что ежегодно на эти цели выделяются средства. Для чего и издается указ президента. Сборы проходят по-разному, – уточнил Литовки. - Часто во время больших оперативно-стратегических учений, например, "Запад-2017". Они снимают с хранения боевую технику, выходят на полигон, выполняют задачи в соответствии с решением командира, потом возвращают технику на базы хранения. Обслуживают её, заправляют маслом, керосином или бензином".

Эксперт добавил, что в данном мероприятии задействованы порядка 5-ти тысяч человек. Это отслужившие гражданские с какой-либо воинской специальностью. "В это время они получают среднюю заработную плату на своих рабочих местах, а от Министерства обороны – денежное содержание в зависимости от того, на какую должность они определены: командир взвода, механик-водитель, водитель автомобиля", – подытожил полковник.

"Кастингом" займутся военкоматы совместно с воинскими частями. "В период отбора военнослужащие запаса вызываются по повестке в военкоматы для уточнения данных воинского учета и прохождения медицинской комиссии", — поведал "РИА Новости" представитель Минобороны, уточнив, что "учебные сборы касаются относительно небольшого числа офицеров и других категорий военнослужащих запаса – это не мобилизация и не призыв на срочную службу, который проходит в стране дважды в году".

Подобные мероприятия проводятся регулярно, руководствуясь ежегодным указом президента России и постановлением правительства РФ "О военных сборах и некоторых вопросах обеспечения исполнения воинской обязанности". "Оповещение о призыве на военные сборы осуществляется заранее. Повестки должны быть вручены адресатам минимум за десять дней до начала сборов. Решение о призыве конкретного гражданина РФ из запаса оформляется приказом соответствующего военкома", – проинформировал представитель ведомства.

Отметим, вышеназванный указ вступает в силу с момента официального опубликования. Между тем, весенний призыв на срочную службу стартует в День смеха, 1 апреля. За всю призывную кампанию Вооруженные силы РФ должны пополнить более 140 тысяч новобранцев.