Единороссы отчитались по выборам
"Единая Россия" – незаменимый участник избирательной кампании президентских выборов. Партийцы подготовили наблюдателей и провели успешную мобилизацию своего электората во всех регионах страны, оказав тем самым мощную поддержку штабу Владимира Путина. После его инаугурации ЕР сформирует большой пакет законопроектов по реализации послания президента РФ.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Он напомнил, что еще на старте избирательной кампании, 14 января, партия собрала в поддержку Путина более 200 тыс. подписей.
"Во всех региональных штабах нашего кандидата активное участие принимали представители региональных и местных отделений партии. Более 2000 партийцев контролировали законность агитации и выявили порядка тысячи незаконных форм агитации оппонентов. Свыше 580 тысяч наших граждан в рамках проекта "Уличная мобилизация" приняли участие во всех уличных акциях в поддержку нашего кандидата", – осведомил присутствующих Турчак.
Он также на отлично оценил работу ключевого проекта "Партийная мобилизация", благодаря которому на избирательные участки было привлечено около 11 миллионов единороссов. Кроме того, активное наблюдение велось за территориями повышенного партийного внимания, за которыми были закреплены "партийные комиссары" из числа опытных депутатов Госдумы и руководителей ЦИК. "Всего 21 регион, среди которых Иркутск, Новосибирск, Томск и другие. Уже сейчас можно отметить, что, например, Иркутск показал беспрецедентный уровень поддержки нашего кандидата", – резюмировал секретарь Генсовета партии, которая активно содействовала в подготовке наблюдателей.
"81 тысяча членов избиркома с правом совещательного голоса и 116 тысяч наблюдателей прошли двухуровневое обучение с помощью партийных специалистов. Ими в день голосования было внесено в Информационную систему "Вся Россия" порядка 11,5 тысячи сообщений о событиях, происходящих на избирательных участках. Из них как нарушения были квалифицированы около 600 сообщений. Вместе с тем серьезных нарушений избирательного законодательства, влияющих на волеизъявление граждан, наблюдателями выявлено не было", – подчеркнул Турчак.
Он отметил, что в день выборов, 18 марта, партия инициировала голосование по проектам модернизации общественных пространств и флешмоб "УчастОК".
Подводя итог, Турчак пришел к выводу, что прошедшая кампания – прекрасный пример для подражания, и выразил надежду, что этот опыт будет использован на предстоящих выборах губернаторов и депутатов региональных заксобраний, которые намечены на сентябрь.
Киев отказывается принимать выборы в Крыму
Украинский лидер выложил ряд гневных публикаций на официальном сайте и в соцсетях
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
- Инопланетянин спрятал собаку в бурлящей реке
- Пришельцы прячут базы в Крыму
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина