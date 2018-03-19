Единороссы отчитались по выборам

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что прошедшая кампания – прекрасный пример для подражания

"Единая Россия" – незаменимый участник избирательной кампании президентских выборов. Партийцы подготовили наблюдателей и провели успешную мобилизацию своего электората во всех регионах страны, оказав тем самым мощную поддержку штабу Владимира Путина. После его инаугурации ЕР сформирует большой пакет законопроектов по реализации послания президента РФ.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Он напомнил, что еще на старте избирательной кампании, 14 января, партия собрала в поддержку Путина более 200 тыс. подписей.

"Во всех региональных штабах нашего кандидата активное участие принимали представители региональных и местных отделений партии. Более 2000 партийцев контролировали законность агитации и выявили порядка тысячи незаконных форм агитации оппонентов. Свыше 580 тысяч наших граждан в рамках проекта "Уличная мобилизация" приняли участие во всех уличных акциях в поддержку нашего кандидата", – осведомил присутствующих Турчак.

Он также на отлично оценил работу ключевого проекта "Партийная мобилизация", благодаря которому на избирательные участки было привлечено около 11 миллионов единороссов. Кроме того, активное наблюдение велось за территориями повышенного партийного внимания, за которыми были закреплены "партийные комиссары" из числа опытных депутатов Госдумы и руководителей ЦИК. "Всего 21 регион, среди которых Иркутск, Новосибирск, Томск и другие. Уже сейчас можно отметить, что, например, Иркутск показал беспрецедентный уровень поддержки нашего кандидата", – резюмировал секретарь Генсовета партии, которая активно содействовала в подготовке наблюдателей.

"81 тысяча членов избиркома с правом совещательного голоса и 116 тысяч наблюдателей прошли двухуровневое обучение с помощью партийных специалистов. Ими в день голосования было внесено в Информационную систему "Вся Россия" порядка 11,5 тысячи сообщений о событиях, происходящих на избирательных участках. Из них как нарушения были квалифицированы около 600 сообщений. Вместе с тем серьезных нарушений избирательного законодательства, влияющих на волеизъявление граждан, наблюдателями выявлено не было", – подчеркнул Турчак.

Он отметил, что в день выборов, 18 марта, партия инициировала голосование по проектам модернизации общественных пространств и флешмоб "УчастОК".

Подводя итог, Турчак пришел к выводу, что прошедшая кампания – прекрасный пример для подражания, и выразил надежду, что этот опыт будет использован на предстоящих выборах губернаторов и депутатов региональных заксобраний, которые намечены на сентябрь.