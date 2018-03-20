Володин: Путин и Россия едины

По мнению спикера Госдумы, информационная кампания против России поспособствовала сплочению избирателей вокруг действующего президента

Путин и Россия для зарубежья – одно и то же. Об этом свидетельствует возросший уровень поддержки президента на выборах главы государства других стран, считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"То, что результат принес такую поддержку нашему президенту, – это, конечно, показатель того, что граждане России, проживающие на территории США, Великобритании, Франции, понимают, что, делая свой выбор в поддержку президента Путина, они поддерживают Россию", – цитирует Володина "РИА Новости".

Глава нижней палаты парламента отдельно отметил тот факт, что избиратели за рубежом приходили на выборы и поддерживали Путина, хотя на них оказывалось давление, прежде всего из-за того, что они проживают на территории этих стран. "Наши граждане сделали свой выбор и показали всему миру, что Путин – это преимущество России", – подчеркнул Володин, добавив, что информационная кампания, которая велась против России, поспособствовала сплочению сторонников президента.

"Атаки, идущие из-за рубежа, развернутая оголтелая информационная кампания против нашей страны еще больше сплотила граждан и избирателей вокруг Владимира Путина, почему он и получил такую поддержку", – уверен спикер.

По его словам, британский премьер Тереза Мэй с ее бездоказательными обвинениями по так называемому "делу Скрипаля" в адрес России сыграла на руку, выступив агитатором, который мобилизовал жителей нашей страны.

Володин также прокомментировал действия президента, отметив, что Путин не только словом, но и делом доказывает, как много можно сделать для нашей страны. "И граждане России, независимо от своих партийных и политических пристрастий, объединились вокруг него", – заявил парламентарий.

Он затронул и украинскую ситуацию, когда власти и националисты забаррикадировали избирательные участки в российских диппредставительствах. Подобные действия, по мнению Володина, служат доказательством того, что Незалежная испугалась результатов выбора россиян, а Киев все больше выходит из международного правового поля.

Спикер уверен, что в выборах на территории Украины, если бы они не были сорваны, Путин заручился бы такой же поддержкой избирателей, как и в других странах.

В своем выступлении Володин затронул инициативу бойкота выборов, которая исходила от оппозиционера Алексея Навального. "Граждане взяли и ответили господину Навальному на его инициативу более высокой явкой", – передает слова парламентария "Интерфакс".

Напомним, 18 марта россияне выбирали президента из восьми кандидатов. По предварительным подсчетам, в лидерах действующий глава государства. За Владимира Путина проголосовало 76,69% избирателей. "Серебро" и "бронза" у Павла Грудинина и Владимира Жириновского соответственно. На четвертой позиции Ксения Собчак, на пятой – Григорий Явлинский. Среди аутсайдеров – Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин. Эти кандидаты не смогли преодолеть однопроцентный рубеж.

Между тем минувшие выборы эксперты назвали рекордными по многим показателям, в том числе по явке избирателей, которая составила почти 67%. За рубежом до абсолютного максимума ей не хватило 2%. Практически на всех участках зарубежья чемпионом президентской гонки стал Путин, набрав 84,7% голосов. В Берлине действующего лидера России поддержали 82,1% избирателей, в Париже – 61,3%, а в Нью-Йорке за него проголосовали 63,1% пришедших на участки россиян.

Путина поддержали более 90% крымчан и жителей Севастополя. "Символично, что именно в этот день четыре года назад они сделали свой выбор. Итоги голосования подтвердили правильность принятого тогда решения", – отмечается на сайте Госдумы.

