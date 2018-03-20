Отец Литвиненко раскрыл имя убийцы сына
Об этом Вальтер Литвиненко рассказал на съемках передачи "Пусть говорят". В студии присутствовал и Андрей Луговой, которого Великобритания подозревает в убийстве подполковника. Отец Литвиненко поприветствовал его, мужчины обнялись.
Вальтер сообщил, что его сына убил человек из окружения олигарха Бориса Березовского, биохимик Александр Гольдфарб. Именно он в 2000 году помог подполковнику переправиться из Турции в Великобританию и получить политическое убежище, а также представлял его интересы в последние недели жизни Литвиненко. Ахмед Закаев, который в то время находился в Лондоне, говорил, что Гольдфарб – агент ЦРУ, отметил Вальтер.
Также он сообщил о подозрении, что сына отравили не один раз. "Его, мне кажется, отравили несколько раз. Даже в госпитале его отравили", – заявил мужчина. Подобраться к бывшему сотруднику российских спецслужб было несложно – в больницу мог попасть кто угодно, рассказал Вальтер.
Он вспомнил и о неверном первом диагнозе, когда сыну поставили всего лишь пищевое отравление, затем – отравление таллием, и только потом заговорили о полонии-210. Как потерпевшему Литвиненко до сих пор закрыт доступ к материалам расследования по этому делу, к акту о вскрытии в том числе.
"Теперь понятно, почему все медицинские документы по делу Литвиненко в Лондоне засекречены на ближайшие сто лет. Кстати, это сделала Тереза Мэй. И никто у нее не спросил, на кой черт секретить то, что обсуждает весь мир", – написал на своей странице в Facebook журналист Андрей Караулов. Он тоже принимал участие в съемках программы.
Караулов отметил, что все присутствующие были шокированы признаниями Вальтера Литвиненко. "Мы все открыли рты. Даже Дима Борисов. Он не ожидал таких вот признаний".
Бывший сотрудник российских спецслужб Александр Литвиненко умер в 2006 году. Экспертиза, проведенная после его смерти, показала наличие в организме большого количества радиоактивного вещества – полония-210. В отравлении Литвиненко Великобритания обвиняет Андрея Лугового, который встречался с ним незадолго до его смерти. Луговой обвинения отвергает. Москва также не раз заявляла, что это уголовное дело является политизированным.
Америку ждет яростная месть природы
Соединенным Штатам в ближайшие годы грозит массовая гибель из-за надвигающихся катаклизмов
Британцы повлияли на выборы по всему миру
Журналисты разоблачили компанию, связанную с президентом США Дональдом Трампом
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
- Пришельцы прячут базы в Крыму
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина