Отец Литвиненко раскрыл имя убийцы сына

К отравлению подполковника ФСБ мог приложить руку агент ЦРУ

Об этом Вальтер Литвиненко рассказал на съемках передачи "Пусть говорят". В студии присутствовал и Андрей Луговой, которого Великобритания подозревает в убийстве подполковника. Отец Литвиненко поприветствовал его, мужчины обнялись.

Вальтер сообщил, что его сына убил человек из окружения олигарха Бориса Березовского, биохимик Александр Гольдфарб. Именно он в 2000 году помог подполковнику переправиться из Турции в Великобританию и получить политическое убежище, а также представлял его интересы в последние недели жизни Литвиненко. Ахмед Закаев, который в то время находился в Лондоне, говорил, что Гольдфарб – агент ЦРУ, отметил Вальтер.

Также он сообщил о подозрении, что сына отравили не один раз. "Его, мне кажется, отравили несколько раз. Даже в госпитале его отравили", – заявил мужчина. Подобраться к бывшему сотруднику российских спецслужб было несложно – в больницу мог попасть кто угодно, рассказал Вальтер.

Он вспомнил и о неверном первом диагнозе, когда сыну поставили всего лишь пищевое отравление, затем – отравление таллием, и только потом заговорили о полонии-210. Как потерпевшему Литвиненко до сих пор закрыт доступ к материалам расследования по этому делу, к акту о вскрытии в том числе.

"Теперь понятно, почему все медицинские документы по делу Литвиненко в Лондоне засекречены на ближайшие сто лет. Кстати, это сделала Тереза Мэй. И никто у нее не спросил, на кой черт секретить то, что обсуждает весь мир", – написал на своей странице в Facebook журналист Андрей Караулов. Он тоже принимал участие в съемках программы.

Караулов отметил, что все присутствующие были шокированы признаниями Вальтера Литвиненко. "Мы все открыли рты. Даже Дима Борисов. Он не ожидал таких вот признаний".

Бывший сотрудник российских спецслужб Александр Литвиненко умер в 2006 году. Экспертиза, проведенная после его смерти, показала наличие в организме большого количества радиоактивного вещества – полония-210. В отравлении Литвиненко Великобритания обвиняет Андрея Лугового, который встречался с ним незадолго до его смерти. Луговой обвинения отвергает. Москва также не раз заявляла, что это уголовное дело является политизированным.