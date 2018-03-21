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В Госдуме заявили о давлении на депутатов

Речь идет о решении РБК отозвать работающих в Думе корреспондентов

Журналисты пытаются оказать давление на депутатов. Так прокомментировал руководитель комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба решение агентства РБК отозвать работающих в нижней палате корреспондентов.

Ранее сегодня РБК сообщил, что начиная с 21 марта журналисты холдинга не будут работать в Госдуме. Решение принято после заключения думской комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого

"Заявления РБК однозначно можно расценить как попытку давления на членов комиссии", – цитирует Аршбу ТАСС. Комиссия не может назначать виновных, подчеркнул законодатель, добавив, что все решения должны приниматься в рамках закона, что и было сделано на заседании.

Аршба также обратил внимание, что на заседании комиссии впервые в ее истории приняли участие заявители. "И в результате обсуждения с участием представителей всех фракций коллегиально было принято единогласное решение", – сказал парламентарий.

21 марта думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении обвиняемого в домогательствах депутата Слуцкого и посоветовала пожаловавшимся на парламентария журналисткам обратиться в правоохранительные органы.

Необходимость созыва комиссии по этике возникла после того, как несколько девушек, в том числе корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук, направили в комиссию жалобы на факты сексуальных домогательств со стороны Слуцкого.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал проанализировать сложившуюся ситуацию исключительно в рамках правового поля, исходя из презумпции невиновности. Председатель нижней палаты не исключил, что скандал вокруг Слуцкого может быть намеренной провокацией. 

Анна СОРОКИНА
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