Бойцы так называемой частной военной компании продолжают защищать от уничтожения мирных жителей Восточной Гуты и помогают Дамаску обеспечивать безопасность гуманитарных коридоров

Очередную победу над боевиками добровольцы ЧВК "Вагнер" одержали в ночь на 19 марта, освободив от группировки "Джейш аль-Ислам" населенный пункт Мисраба. Накануне, 18 марта, боевики формирования предприняли попытку контратаки в направлении Мисрабы. Как передает агентство Regnum со ссылкой на Arabitoday.com, подразделение Сирийской арабской армии "Силы Тигра" оставили свои позиции в районе населенного пункта, практически не пытаясь оказать сопротивление.

Однако благодаря добровольцам Дамаску удалось не только восстановить, но даже расширить контроль над районами Мисрабы. В ночь с воскресенья на понедельник ЧВК "Вагнер", поддерживаемая артиллерией, выбила боевиков с занятых ими в Мисрабе позиций. Таким образом, по словам одного из участников событий, САА вернула все утерянные позиции и получила возможность продолжать наступление.

"Атака на Мисрабу была для нас полной неожиданностью, и мы очень благодарны русским за их неимоверную стойкость", – сообщил он Arabitoday.com.

Как подчеркивают арабские СМИ, задачи ЧВК "Вагнер" в Восточной Гуте не ограничиваются отражением атак боевиков на позиции Дамаска. Российские добровольцы также помогают САА обеспечивать безопасность гуманитарных коридоров, которые ежедневно во время гуманитарных пауз открываются для эвакуации мирных жителей и доставки им гуманитарной помощи. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон на 21 марта, с начала действия гумпауз Восточную Гуту покинули свыше 86 тысяч человек.

Напомним, в настоящее время ситуация в Восточной Гуте остается напряженной. Незаконные вооруженные формирования сохраняют присутствие в районе. Мисраба была освобождена от боевиков 10 марта, только тогда первая группа мирных жителей смогла покинуть населенный пункт. Ранее боевики препятствовали выходу гражданского населения из Мисрабы.

Профессиональные бойцы ЧВК "Вагнер" имеют опыт работы в горячих точках. Участие в операциях в Сирии они принимают на добровольной основе. Ранее эта ЧВК внесла значимый вклад в разгром террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории САР.