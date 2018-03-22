Послание президента отозвалось сотнями инициатив

Госдума вынесла на рассмотрение 360 законопроектов

На заседании Совета Госдумы межфракционная рабочая группа озвучила предложения, отвечающие требованиям послания российского лидера Федеральному собранию, с которым Владимир Путин выступил в первый месяц весны.

Депутатский корпус отозвался сотнями инициатив, рассказал журналистам председатель Думы Вячеслав Володин. "За короткий промежуток времени после оглашения послания Федеральному собранию президента Путина поступило более 360 предложений со стороны депутатов, регионов по законодательному обеспечению послания", – цитирует спикера "РИА Новости".

Володин отметил, что в проработку уже поступили 70 из полученных предложений. Их Володин назвал законопроектами первой группы.

"Остановились, изучив этот вопрос, на реализации первой части предложений. Она включает около 70 законопроектов. Рабочая группа приступила уже к проработке этих инициатив. И мы вместе с правительством постараемся сделать все, чтобы по ключевым вопросам законодательные решения были приняты как можно быстрее", – заявил председатель Госдумы.

Напомним, с посланием парламенту Владимир Путин выступил 1 марта, выделив приоритетные направления социальной сферы. В числе прочих глава государства назвал адресную помощь нуждающимся, актуальный по сей день вопрос детских садов, увеличение пенсий и улучшение жилищных условий.

Во главу ближайшей десятилетки Путин поставил рост реальных доходов россиян. А в течение 6 лет (теперь за время своего нового президентского срока) – снижение уровня бедности минимум вдвое.

Значительная часть послания касалась разработкам оборонного сектора. Глава государства отметил мирные цели военной мощи страны.