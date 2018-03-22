Британцы не дождутся российских виз

Диппредставительство в Лондоне увеличило срок рассмотрения заявок

Британцам понадобится гораздо больше времени, чтобы получить разрешение на въезд в Россию. Увеличен срок рассмотрения документов на открытие виз до 3-х рабочих дней для срочных и до 20-ти для обычных.

Российское посольство в Лондоне аргументировало данное сообщение нехваткой кадров. Накануне по велению Терезы Мэй, которая обвинила Москву в покушении на Скрипалей, Великобритания простилась с 23 дипломатами. Они отправились в российскую столицу.

"В связи с безответственными действиями британского правительства, в результате которых из Великобритании выдворены 23 дипломата посольства России, включая ряд сотрудников консульского отдела, значительный ущерб нанесен консульскому обслуживанию граждан", – сообщается на сайте диппредставительства.

Напомним, отравленных отца и дочь обнаружили 4 марта на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери. Лондон винит в случившемся Москву. Скандал, вокруг которого не замолкают споры, ежедневно обрастает новыми подробностями.