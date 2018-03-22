BBC продолжит освещать деятельность Госдумы

Медиакомпания проигнорирует бойкот ряда СМИ

ВВС не будет бойкотировать освещение работы Госдумы РФ, несмотря на то, что в числе "потерпевших" от предположительных домогательств депутата Леонида Слуцкого корреспондент русской службы медиакомпании Фарида Рустамова. По сообщению представителя ВВС, говорить и писать о деятельности нижней палаты парламента СМИ продолжит в интересах аудитории.

"Благополучие и безопасность наших сотрудников имеют для нас первостепенную важность. Мы будем продолжать поддерживать нашего корреспондента Фариду Рустамову, заявившую о том, что она подверглась домогательствам со стороны депутата Думы Леонида Слуцкого. В интересах нашей аудитории в России и в мире мы продолжим освещать работу Думы", – цитирует слова представителя BBC RNS.

Напомним, ранее РБК, "Дождь", "Эхо Москвы", RTVI заявили о намерении отозвать своих журналистов, освещающих деятельность парламента. Некоторые, например, "КоммерсантЪ" и "Ведомости", сообщили о частичном отказе от сотрудничества с депутатами.

Таким образом СМИ ответили думской комиссии по этике, которая 21 марта не нашла нарушений в поведении обвиняемого в домогательствах депутата Леонида Слуцкого.

Среди этих журналисток – продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук, замглавреда RTVi Екатерина Котрикадзе и корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова.