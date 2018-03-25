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Дума начала работу по реализации послания Путина

Вячеслав Володин. Фото: wikipedia.org
Объем поставленных задач очень велик

Госдума начала подготовку к реализации послания президента Федеральному собранию: собрано более 360 предложений, из которых около 70 уже в работе. Об этом  в интервью программе "Парламентский час" на телеканале "Россия 24" сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, основная законодательная работа будет проведена в течение года, но, с учетом значимости и глобальности поставленных задач, продолжится и в следующем году.

"Эти задачи и на трехлетний период, и на шестилетний период, и десяти, и больший срок реализации предусматривается", – отметил Володин. Работу придется вести постоянно, поскольку "законопроекты просто придется корректировать, исходя их этих задач", пояснил председатель Госдумы.
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