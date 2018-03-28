Люксембург поддержал антироссийскую кампанию
Великое Герцогство отзывает своего посла в России для консультаций, передает RTL со ссылкой на заявление министра иностранных дел Жана Ассельборна.
"Правительство Люксембурга самым решительным образом осуждает совершенное нападение и присоединяется к выводам Великобритании, что с высокой вероятностью Россия будет нести ответственность за случившееся и что нет другого правдоподобного объяснения", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее МИД Люксембурга заявлял, что страна не будет ввязываться в дипломатическую войну, которую фактически объявили России из-за "дела Скрипаля".
26 марта решение о высылке российских дипломатов приняли 16 стран ЕС, а также США, Норвегия, Украина, Канада и ряд других стран. Таким образом они поддержали антироссийскую кампанию, развернутую по инициативе Великобритании. Российский МИД пообещал ответить зеркально.
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