Трамп остался без защиты
Ряд адвокатских контор Соединенных Штатов не хотят "запятнать честь", защищая американского президента Дональда Трампа по делу о его предположительных связях с Россией. От работы с главой государства уже отказались пять юридических компаний.
Во-первых, свое решение они аргументируют непростым характером Трампа как клиента, который то и дело оспаривает советы правозащитников. Во-вторых, его непопулярностью. Фирмы боятся за свою репутацию, которой может навредить ведение столь сомнительного президентского дела вплоть до потери постоянных клиентов.
Помимо этого, правозащитники предупреждают конфликт интересов, ведь многие известные юристы выступают как свидетели или подозреваемые по делу о якобы дружбе Трампа с Россией.
Однако два адвоката, которые отказались его защищать, "считают высшей честью возможность представлять президента и искренне сожалеют, что не могут этого сделать", передает CNN.
О том, что глава государства пытается привлечь новых адвокатов, стало известно после ухода прежнего защитника Трампа Джона Доуда. Сейчас дело ведут Тай Кобб и Джей Секулов. Первый нанят как специальный адвокат по данному спору, второй – на данный момент единственный частный правозащитник президента. Кроме того, по информации CNN, Трампа консультируют еще несколько доверенных лиц.
Следствие относительно президентских связей и вмешательства Кремля в выборы главы государства США ведет специальный прокурор Роберт Мюллер. В феврале его офис опубликовал список причастных к вышеназванному обвинению россиян. А в марте прокурор заявил, что у него есть сведения, доказывающие попытку Трампа возобновить канал связи с Москвой. Однако Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США не смог подтвердить эту информацию.
Российская сторона категорически отвергает нападки Вашингтона.
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