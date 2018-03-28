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ОБСЕ проигнорировала недопуск россиян на выборы на Украине

Фото: wikipedia.org
В Москве разочарованы нулевой реакцией на украинский шабаш 18 марта у российских консульств

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ вообще не отреагировали на просьбу Москвы рассмотреть ситуацию, когда в день выборов президента РФ на Украине не допустили проживающих там россиян к голосованию.

"БДИПЧ никак не реагировала на эту ситуацию, хотя мы и заваливали просьбами, что это напрямую ваша обязанность – наблюдать за тем, как проходит избирательная кампания, в том числе и на территории зарубежных государств", – цитирует его РИА "Новости".

А сам факт срыва российских выборов в Незалежной Лукашевич назвал позором и агрессией со стороны украинских властей. При этом он признал, что сейчас у Киева во всем "безоблачная поддержка", которую "очень сложно пробить – это как броня танка".

"То, что сделали украинцы – они еще раз показали свою агрессивность и абсолютную некооперабельность (нежелание, невозможность сотрудничать – ред.)", – отметил постпред в эфире телеканала "Россия-24".

По его информации, благодаря досрочному голосованию свой голос смогли отдать 300 человек из 72 тыс избирателей на Украине.

Украинские правоохранители не допустили к зданию посольства РФ в Киеве желающих проголосовать на выборах президента России 18 марта. Также были заблокированы входы в наши консульства в Одессе, Харькове, Львове.

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