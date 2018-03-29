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Макрон посетит Россию

Политика не смутил скандал с отравлением Скрипаля

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию с визитом в мае. Об этом рассказал глава МИД Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции RTL.

"Как и было сообщено ранее, данный визит предусмотрен. Такова ситуация на данный момент", – сказал он.

На приезд Макрона никак не повлиял скандал, связанный с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, несмотря на то, что политик неоднократно обвинял Москву в причастности к покушению.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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