Британский посол прибыл в МИД России

На вопросы журналистов глава внешнеполитического ведомства отвечать отказался

Глава британской дипмиссии в Москве Лори Бристоу прибыл в Министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как стало известно, в МИД обсуждались меры, предпринятые Россией и Великобританией в связи с отравлением в Солсбери. По словам дипломата, британская сторона изучит все сказанное в российском министерстве и только после этого сделает выводы и примет какое-то решение.

Подробности разговора посол раскрывать не стал. "Я пока не собираюсь вдаваться в какие-то детали", – заявил Бристоу.

Ранее в Министерство иностранных дел прибыли послы Германии и Франции.