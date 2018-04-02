В каждом регионе процесс контролируют специально созданные оргкомитеты

Сегодня, 2 апреля, в "Единой России" начался прием заявлений для участия во внутрипартийном предварительном голосовании (ПГ) по отбору кандидатов для участия в осенних региональных выборах. Праймериз продлится до 8 мая. Чтобы контролировать процесс, во всех регионах уже работают специальные оргкомитеты.

3 июня пройдет единый день ПГ по открытой модели. Это значит, что принять участие в нем смогут все совершеннолетние жители избирательного округа. А кандидатом может стать как партиец, так и беспартийный, основное требование – отсутствие судимости и зарубежных счетов и имущества.

"Результаты выборов президента доказали право "Единой России" называться президентской партией. Осенью нам предстоит доказать этот статус на региональных и муниципальных кампаниях. Стратегически перед нами стоят две ключевые задачи. Первая – сохранить и нарастить свой мобилизационный потенциал, наработанный в период весенней кампании. Вторая – подойти к сентябрю в максимально обновленном, востребованном для наших избирателей виде", – сообщил секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак.

Он отметил, что избирательные кампании в регионах также станут информационными площадками ребрендинга партии, который запланирован на будущую весну.

Вместе с тем Турчак обратил внимание, что предыдущая президентская кампания сформировала уникальную базу сторонников единороссов, об эффективности которой можно будет говорить уже 3 июня.

"В ходе процедуры будет действовать открытая модель предварительного голосования. Она наиболее прозрачна для избирателей, максимально ограничивает кулуарность и возможность использования административного ресурса. Более того, такая модель оптимальна для новых лиц и молодых лидеров. Хочу сразу подчеркнуть, что мы сделаем все, чтобы не допустить возможности переигрывания результатов предварительного голосования, давления на участников", – подчеркнул партиец.

"Единая Россия" – единственная в стране партия, которая проводит праймериз, то есть дает возможность войти в список кандидатов, например, в депутаты всем и каждому. Первое ПГ прошло в 2006 году на региональном уровне. Спустя 10 лет в преддверии выборов в Госдуму 22 мая на счетные участки пришли более 10,5 млн человек, то есть 9,59% от всех избирателей. В 2017 году в единый день ПГ свои голоса отдали 12,6 млн человек, или 9,38%.

В этом году в России пройдет 77 кампаний в 49 субъектах. В 21 регионе будут выбирать высших должностных лиц, в 16 – депутатов заксобраний, в 12 – депутатов административных центров, в 7 –глав малых городов. Кроме того, состоятся 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 26 700 мандатов. Также в 2018-м предусмотрены досрочные выборы 5 депутатов нижней палаты парламента по одномандатным избирательным округам.