Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Путин и Эрдоган дали старт строительству первого энергоблока АЭС «Аккую»

В режиме видеоконференции российский и турецкий лидеры поучаствовали в торжественной церемонии

Реджеп Эрдоган выразил надежду, что в 2023 году Владимир Путин будет присутствовать на открытии атомной электростанции. Об этом сообщает RT. Президент РФ пообещал приложить все усилия.

Напомним, разрешение на строительство первого энергоблока "Аккую" турецкие власти выдали накануне, 2 апреля.

Как сообщалось ранее, Путин сегодня прибыл в Анкару. В ходе двухдневной рабочей поездки предусмотрено его участие в переговорах с главами Турции и Ирана.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Крым оградили от вражеских налетов

Теперь ни один самолет не полетает над черноморской акваторией

Судьбу Донбасса решают за спиной Кремля

Страны из "нормандской четверки" не сообщили России о запланированном саммите по больному вопросу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей