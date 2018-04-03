Путин и Эрдоган дали старт строительству первого энергоблока АЭС «Аккую»

В режиме видеоконференции российский и турецкий лидеры поучаствовали в торжественной церемонии

Реджеп Эрдоган выразил надежду, что в 2023 году Владимир Путин будет присутствовать на открытии атомной электростанции. Об этом сообщает RT. Президент РФ пообещал приложить все усилия.

Напомним, разрешение на строительство первого энергоблока "Аккую" турецкие власти выдали накануне, 2 апреля.

Как сообщалось ранее, Путин сегодня прибыл в Анкару. В ходе двухдневной рабочей поездки предусмотрено его участие в переговорах с главами Турции и Ирана.