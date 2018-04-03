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Владельцев соцсетей обяжут создавать свое представительство в России

Фото: GLOBAL LOOK press
Хозяева пабликов обязаны соблюдать закон о нераспространии "недостоверной общественно значимой информации"

В Думу внесен законпроект, который обязывает владельцев публичной сети создавать на территории России свое представительство. Кроме того, хозяева популярных пабликов должны будут вести реестр обращений пользователей и удалять по их заявлению информацию, если за ее распространение предусмотрена уголовная или административная ответственность. 

Авторами инициативы выступили депутаты, члены фракции "Единая Россия" Сергей Боярский и Андрей Альшевских. 

Боярский пояснил, что представленная поправка – доработанная версия законопроекта, которая была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента в июле 2017 года и концептуально поддержана профильным комитетом, пишет "Интерфакс". 

В частности, в законопроекте отмечается, что владелец публичной сети, которую посещают в день более 100 тыс. интернет-пользователей обязан создать в России представительство владельца публичной сети. 

По словам Боярского, к перевнесению инициативы авторов подтолкнули трагические события в Кемерово. 

"Потому что как раз одной из новелл, отличающих ее от прошлого варианта, является установление обязанности владельца публичной сети ограничивать или удалять информацию, которую мы называем недостоверной общественно значимой", – заключил он. 

Отдел информации
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