Путин и Эрдоган обсудили безвизовый режим

Об этом президент РФ сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган затронули тему либерализации визового режима, передает РИА Новости. Российский лидер отметил рост турпотока из РФ в Турцию. В прошлом году страну посетило почти пять миллионов человек. В следующем число туристов может увеличиться до шести миллионов.

"В этой связи мы обсуждали вопросы либерализации визового режима, договариваемся по поводу того, по каким документам можно будет осуществлять безвизовые поездки",– сказал Путин.

Напомним, сегодня президент прибыл в Анкару с двухдневным рабочим визитом.