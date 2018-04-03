Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Путин и Эрдоган обсудили безвизовый режим

Об этом президент РФ сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган затронули тему либерализации визового режима, передает РИА Новости. Российский лидер отметил рост турпотока из РФ в Турцию. В прошлом году страну посетило почти пять миллионов человек. В следующем число туристов может увеличиться до шести миллионов.

"В этой связи мы обсуждали вопросы либерализации визового режима, договариваемся по поводу того, по каким документам можно будет осуществлять безвизовые поездки",– сказал Путин.

Напомним, сегодня президент прибыл в Анкару с двухдневным рабочим визитом.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Крым оградили от вражеских налетов

Теперь ни один самолет не полетает над черноморской акваторией

Судьбу Донбасса решают за спиной Кремля

Страны из "нормандской четверки" не сообщили России о запланированном саммите по больному вопросу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей