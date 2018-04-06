Володин: санкции - признание эффективности российского бизнеса

Спикер Госдумы прокомментировал расширение американских санкций

Оказавшиеся в стесненных обстоятельствах предприниматели получат поддержку, так отреагировал на новый санкционный список председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что США не раз пренебрегали принципами развития международной торговли и международным правом, а это совершенно неприемлемо. "И в этой ситуации российские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны", – цитирует Володина "DNI.RU".

Он уверен, что соответствующие вопросы будут обсуждаться со всеми, кто заинтересован в росте и развитии отечественной экономики, создании и сохранении рабочих мест.

"Вместе мы найдем решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны", – добавил спикер Думы.

Володин отметил, что с первыми экономическими санкциями Россия справилась достойно, как и с последующими. По его мнению, новые ограничения свидетельствуют об успешности отечественного бизнеса. Таким образом Штаты пытаются помешать экономическому развитию всей страны.

"Сейчас санкции в отношении ведущих предпринимателей страны – это признание эффективности их бизнеса", – подчеркнул парламентарий.

Напомним, сегодня, 6 апреля, США расширили список антироссийских санкции на 38 бизнесменов, чиновников и компаний. В него попали 7 крупнейших предпринимателей страны, 17 госслужащих и глав государственных корпораций, а также 12 частных компаний и две госструктуры. В их числе агрохолдинг "Кубань", компания "Евросибэнерго", промышленная группа "Базовый элемент", банк "Российская финансовая корпорация", машиностроительный холдинг "Русские машины" и другие.

Американцам запрещается поддерживать деловые контакты с фигурантами списка, активы которых в США будут заморожены.