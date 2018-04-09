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Турецкий лидер подтвердил, что Анкара приобретет зенитную ракетную установку С-400.
Об этом Реджеп Эрдоган заявил после того, как Соединенные Штаты ввели санкции против Рособоронэкспорта, передает РИА "Новости". По его словам, Турция должна сама определиться с тем, покупать ей российское вооружение или нет.
Напомним, 6 апреля США объявили о введении санкций в отношении ряда российских компаний и олигархов. В черный список в числе прочих попал и Рособоронэкспорт.
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