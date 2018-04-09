ЕР представит "путинское большинство" во власти
"Единая Россия" запустила региональные дискуссии. Партийцы будут собирать предложения по реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию, а также модернизации ЕР. Работа дискуссионных площадок стартует 10 апреля и продлится до конца месяца.
А уже в мае единороссы планируют подвести итог двадцатидневного процесса. "Результатом региональной работы станет свод предложений партийных дискуссионных площадок, который планируется обсудить и представить на Федеральной партийной конференции "Единая Россия 2026" в мае", – отметил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.
Каждый регион продемонстрирует предложения и лучшие практики по реализации послания в два этапа: вначале на муниципальном, а потом уже на областном уровне. Кроме того, субъекты должны будут проработать основные проблемы, с которыми они сталкиваются при выполнении тех или иных инициатив.
Обсуждение пройдет с привязкой к партийным проектам, партстроительству и эффективности помощи единороссов и работе общественных приемных. Речь также идет об институте сторонников, привлечении в ЕР молодых лидеров и работе кадровых лифтов.
"Единая Россия" должна стать главным представителем "путинского большинства" во власти", – уверен Турчак. "Участникам обсуждения предстоит ответить на вопросы о главных ценностях партии, том, как сделать участие в партийной жизни востребованным и важным для первичных организаций и сторонников, работу которых тоже необходимо активизировать. Также речь пойдет об использовании электронных технологий в партстроительстве и политической партийной работе, обеспечении лидерства "Единой России" в их использовании. Результаты до 30 апреля должны быть собраны ЦИК Партии", – подытожил партиец.
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