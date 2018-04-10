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Пхеньян готов сдаться

Фото: GLOBAL LOOK press/Cheng Dayu
Денуклеаризация Корейского полуострова может стать реальностью

Руководство КНДР рассматривает возможность поэтапного отказа от ядерного оружия. Об этом северокорейский дипломат заявил южнокорейскому агентству "Рёнхап". Представитель внешнеполитического ведомства Северной Кореи предпочел, чтобы его имя не фигурировало в прессе. Известно лишь, что разговор произошел во время конференции глав МИД в рамках Движения неприсоединения в Баку, сообщает "Интерфакс".

Дипломат отметил, что главным условием Пхеньяна будут синхронные шаги со стороны Вашингтона и Сеула. Иначе говоря, КНДР откажется от развития военной ядерной программы, если ей будут даны гарантии безопасности.

Ранее о готовности к переговорам по ядерной проблеме заявил в Пекине лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. А в понедельник, 9 апреля, он обсудил с правительством перспективы диалогов по линии Пхеньян – Вашингтон и Пхеньян – Сеул.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с председателем КНДР намечается на конец мая или начало июня текущего года. Американский руководитель не скрывает своей уверенности в успехе переговоров. 

Николай ВИКТОРОВ
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