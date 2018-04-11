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Американцы подняли самолет "судного дня"

Фото: flickr.com/Offutt Air Force Base
Еще один сигнал о приближении ядерной войны поступил из США

Соединенные Штаты подняли в воздух E-4B Nightwatch, известный как самолет "судного дня", сообщают РИА "Новости".

Он предназначен для членов высшего военного руководства США, в том числе президента и министра обороны, на случай начала ядерной войны. Его можно использовать как командный пункт в случае, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

Установленное на борту E-4B Nightwatch оборудование защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. А сам самолет может находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки.

По данным, опубликованным порталом Flightradar, самолет находится над штатом Индиана.

Информации о причине, по которой самолет поднялся в воздух, пока нет. 

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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