Американцы подняли самолет "судного дня"

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Соединенные Штаты подняли в воздух E-4B Nightwatch, известный как самолет "судного дня", сообщают РИА "Новости".
Он предназначен для членов высшего военного руководства США, в том числе президента и министра обороны, на случай начала ядерной войны. Его можно использовать как командный пункт в случае, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.
Установленное на борту E-4B Nightwatch оборудование защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. А сам самолет может находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки.
По данным, опубликованным порталом Flightradar, самолет находится над штатом Индиана.
Информации о причине, по которой самолет поднялся в воздух, пока нет.
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