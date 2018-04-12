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Тулеева оскорбили слухи о его несметных богатствах

Аман Тулеев. Фото: Данил Айкин/ТАСС
Опальный экс-губернатор обратился в прокуратуру после публикаций о его имуществе

Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев попросил прокурора Павла Бухтоярова проверить уровень своих доходов и расходов в связи с появившейся в СМИ информацией о наличии у него "несметных богатств". Экс-губернатор региона, который ныне занимает должность спикера областного парламента, считает, что в федеральных и региональных СМИ, интернет-изданиях в последнее время "идет поток оскорблений, целенаправленной лжи и дезинформации", направленной против него, сообщает РИА "Новости".

В связи с этим Аман Тулеев обратился к прокурору Кемеровской области с официальной просьбой проверить уровень своих доходов и расходов, состав принадлежащего ему имущества, и соответствует ли распространяемая в СМИ информация действительности, а также дать официальный ответ, говорится в сообщении областного парламента.

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"В интернете публикуются сведения о несметных богатствах, кладах Амана Тулеева, о том, что глава областного парламента владеет "чуть ли не целым городом", распространяются снятые непонятно кем и непонятно где фото и видео "владений". 

Аман Тулеев, который руководил Кемеровской областью более 20 лет, со скандалом ушел в отставку на фоне  пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, после чего был избран на должность председателя парламента Кузбасса.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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