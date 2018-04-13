В "Единой России" стартовали праймериз

Дискуссии продлятся до 27 мая

Сегодня, 13 апреля, стартовали дебаты участников предварительного голосования (ПГ) "Единой России". Вплоть до 27 мая каждый из них выступит минимум дважды. Если требование не будет выполнено, это приведет к аннулированию регистрации в ПГ, подчеркнул заместитель секретаря Генсовета партии Виктор Селиверстов, отметив, что дебаты будут транслироваться на веб-сайте "Предварительное голосование" (www.pg.er.ru).

В регионах, где пройдут выборы в заксобрания, административные центры и довыборы депутатов Госдумы, прямой эфир запланирован в соцсети "Одноклассники".

Ранее дебаты проводились только в выходные, в этот раз в партии пошли навстречу региональным отделениям, которые попросили устроить прения в будни, но в нерабочее время. На данный момент регистрацию уже прошли 310 кандидатов.

"В этом году мы предложили регионам провести дебаты по десяти темам: "продолжительность жизни "80+"; "обеспечить здоровье и долголетие", "рост доходов граждан: что могут депутаты?"; "внутренние ресурсы и системные решения (рабочие места, бизнес, зарплаты)"; "эффективное и справедливое распределение бюджетных средств на дороги и благоустройство: приоритеты и антикоррупционный контроль"; "на выполнение задач Президента нужны средства. Как наполнить бюджет?"; "справедливое ЖКХ: понизить платежи – увеличить эффективность; "экология и защита окружающей среды: что необходимо делать на местах?"; "образование, спорт и культура: качество и доступность для граждан"; "помощь социально незащищенным: реальность поддержки, адресность, своевременность"; "АПК и развитие села: векторы поддержки"; "единство и патриотизм общества: вызовы и решения". Также региональные оргкомитеты должны определить местные темы для дебатов", – сообщил Селиверстов.

По его словам, дебаты – это один из основных этапов ПГ и мощный политический инструмент для кандидатов и избирателей, поскольку позволяют последним услышать позицию первых.

"Что важно, участие в дебатах обязательно для всех: на одной дебат-площадке могут встретиться как опытные, так и начинающие политики. Это своеобразный тест на профпригодность. Ведь в партийных списках должны быть такие кандидаты, которые способны повести за собой людей, быть готовыми 24 часа в сутки решать их проблемы, быть на прямом контакте", – пояснил заместитель секретаря Генсовета партии.

Кроме того, он рассказал, что для участников проекта "ПолитСтартап" пройдет образовательный модуль по теме: "Предвыборные дебаты: технологии эффективного ведения". Данное обсуждение позволит подготовить молодых участников ПГ к дебатам.

Этот год богат на выборы: в стране пройдет 77 кампаний в 49 субъектах РФ. В 21 регионе – выборы высших должностных лиц, в 16 – кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 12 – кампании по избранию депутатов административных центров, в 7 – выборы глав административных центров, а также 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 26 тыс. 700 мандатов.

Вместе с этим состоятся досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам. Единый день предварительного голосования "Единой России" намечен на 3 июня.