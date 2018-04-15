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Вашингтон и Лондон усложнят жизнь россиян

Фото: pixabay.com
Ограничения затронут олигархов

Великобритания планирует усилить давление на Россию и введет новые санкции. На этот раз они коснутся российских бизнесменов, которые проживают в Англии. Об этом рассказал источник в офисе британского премьер-министра.

Премьер-министр Тереза Мэй подтвердила эту информацию и добавила, что Лондон рассматривает разные варианты в отношении размещенных в Великобритании якобы незаконных финансов бизнесменов и чиновников из России. При этом, какие именно введут ограничения и против кого не уточняется, сообщает газета Sunday Times.

В Белом доме также задумались о новых санкциях против Москвы из-за ситуации в Сирии. Кремль, по мнению администрации Трампа, помогал режиму Асада "совершать преступления против сирийского народа". Однако о конкретных мерах не сообщается, передает газета Daily Mail.

Напомним, Америка в очередной раз ввела санкции против РФ 6 апреля. Меры затронули ряд крупных предпринимателей и подконтрольный им бизнес.

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